Повернення вкладів: розбиті голови, заморока з центами і чому людей тримають на морозі

За постановою Кабінету Міністрів сьогодні, 11 січня, на третій день після реєстрації вкладників, Ощадбанк повинен видавати вклади у розмірі до тисячі гривень. Але у Печерському відділенні Ощадбанку міста Києва виплата коштів ще не здійснюється. Чому? Ми спробували з’ясувати це в керуючого Печерським відділенням Миколи Вишневського.

Пане Миколо, уже майже одинадцята година, а у Вашому відділенні людям ще не видають обіцяні вклади. Сьогодні третій день після реєстрації…

Ситуація така: тільки о 4-ій ранку я розпустив колектив, о 6.30 ми зійшлися знову… Ми цілу ніч зараховували гроші на вклади згідно постанови Кабінету Міністрів.

Зараз пішов трошки збій у програмному забезпеченні, тобто реєстри і зарахування треба звірити вручну. Буквально в якісь хвилини, а то й години, почнемо виплату.

Гроші є, але чисто технічно. Я кажу чесно.

Чула, що гроші вкладникам видаватимуть у доларах. Чому?

Так. На рахунок Ощадного банку надійшли кошти у валюті – доларах США. А чому? Я не знаю. Я – оператор, виконавець.

Людям буде запропоновано відкрити рахунок у валюті, на який буде переказано ці гроші. Якщо вони захочуть отримати гроші готівкою, отримають.

Але там сума досить цікава – 198 доларів США і два центи (на сьогоднішній тисяча гривень складає 198 доларів США і два центи). Звичайно, ми центи людям не дамо… Виходить, що ці два центи ми у них куплятимемо або вони куплятимуть у нас один долар 98 центів за курсом Нацбанку по 5.05 і отримають двісті доларів. Ось така приблизно буде арифметика.

І навіть 198 доларів ми всім не зможемо знайти, ми можемо найти 195, 190 або 200.

У Вашому відділенні чергує наряд міліції, я помітила 5 чоловік на вулиці і 5 - в приміщенні…

Знаєте, нашу публіку інколи звичайними методами не можливо вгамувати…

Я вийшов і сказав: «Люди добрі, прийдіть через день, через два, через тиждень, через місяць… Двісті мільйонів доларів вистачить вам видавати на цілий квартал!»

Але люди не вірять, вони й далі очікують, бо вони хочуть отримати сьогодні і стоять у черзі.

Просто люди погано себе ведуть, це ж не базар… Вони штурмують відділення, тому ми вимушені тримати їх на холоді, щоб у них був тверезий розум.

Вчора на Пушкінській, 45 адміністратору розбили голову. Ця жінка інвалід, їй 54 роки, без однієї нирки, вийшла заспокоїти народ і сказати, що все нормально, що всі пройдуть реєстрації і їй розбили голову.

На Заньковецької, 4, ще одній філії, побили завідуючу філією. Ми викликали наряд міліції, вони нам допомогли.

Як ви гадаєте, у зв’язку з чим така паніка?

Паніка у зв’язку з тим, що люди бояться, що їх знову надурять, що їм не вистачить грошей

Така сама ситуація і по всіх центральних відділеннях Ощадбанку…

Наприклад, центральне відділення Печерського філіалу знаходиться на Пушкінській, 45, а по району ще 21 філія, вони безбалансові, ми балансова філія, вони ні.

Я проводжу зарахування на рахунки в усіх інших філіях у себе в інформаційному центрі. Усе проходить через Пушкінську, 45.

Тобто Ви вже зробили зарахування на вклади? Так.

Ксеня Лесів