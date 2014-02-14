"Доктор Пі" задоволений судом у його справі і вже понад п'ять годин слухає вирок

«Я задоволений тим, що сьогодні чую у суді (обвинувальний вирок - Ред). Тому що суперник виявився набагато слабшим, ніж я очікував. У нас є всі можливості подавати касацію, апеляцію і звертатися до Євросуду. Весь обвинувальний вирок побудований на абсурді. Як можна знайти причиново-наслідковий зв'язок між операцією та смертю пацієнта, якщо не було розтину?», - Слюсарчук заявив у залі засідань, передає кореспондент «Сегодня».

Відповідаючи на питання, скільки, на його думку, років йому дадуть, Доктор Пі з упевненістю сказав: «Думаю, 4 роки. Ні більше, ні менше».

Тим часом, суддя виголошує вирок вже більше п'яти годин. Скільки ще буде тривати засідання - не відомо. Весь цей час Слюсарчук продовжує читати книгу.

Нагадаємо, Андрій Слюсарчук був арештований в 2011 році. Доктора Пі (таке прізвисько Слюсарчук отримав за демонстрацію своїх феноменальних можливостей) підозрюють у незаконній лікарській діяльності, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження і смерть. Також йому інкримінують шахрайство і підробку документів.

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За даними слідства, Доктор Пі діяв в декількох областях - Львівській, Тернопільській, Хмельницькій і Київській. У Львівській області мешкає найбільше свідків, тому справу розглядають у суді облцентру.