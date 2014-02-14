У суді почали зачитувати вирок "Доктору Пі"

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Назарій Дулебко зачитує вирок.

В залі присутні три адвокати Слюсарчука, один адвокат зі сторони потерпілих, прокурор, велика кількість фото-, відеоператорів та журналістів, а також кілька молодих людей, які називають себе незалежними свідками.

Потерпілих на судовому засіданні немає.

Слюсарчук, якого ввели до залу суду з кайданками на руках зайшов усміхнений, зазначивши при вході журналістам: “Шоу продовжується”.

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На даний момент суддя зачитує вирок, у той час як Слюсарчук у клітці повернувся спиною до залу та журналістів і демонстративно читає розгорнуту книгу — фантастичний роман Вадима Панова “В круге времен”.

Судове засідання триває.

За прогнозами журналістів, оголошення вироку може ще тривати кілька годин.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому у ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 млн цифр у числі «Пі» після коми. Він також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Слюсарчук став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте за результатами розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що Слюсарчук – самозванець, який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано щонайменше три смертельні випадки.

У жовтні 2012 року ЗМІ повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» Слюсарчука померли шестеро осіб. Загалом же у справі - десять епізодів незаконної лікувальної практики.

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За даними Генпрокуратури, Слюсарчук обвинувачується у використанні підроблених документів, здійсненні незаконної лікувальної діяльності, пов’язаної із заподіянням потерпілим тяжких тілесних ушкоджень та вбивством з необережності двох хворих, а також заволодінні шляхом обману і зловживання довірою чужим майном.

Державний обвинувач запропонував суду визнати Слюсарчука винним у вчиненні 5 епізодів незаконної лікувальної діяльності, 2 епізодів вбивства з необережності, 9 епізодів використання ним завідомо підроблених документів та 5 епізодів заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Прокурор запропонував суду призначити Слюсарчуку покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.