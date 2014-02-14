Кабмін перерахував сім'ям загиблих у пожежі на "Хартроні" по 100 тис. грн

Уряд перерахував матеріальну допомогу сім'ям загиблих внаслідок пожежі на Харківській ювелірній фабриці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це сьогодні повідомила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

Вона зазначила, що загальна сума матеріальної допомоги становить 800 тис. грн, тобто по 100 тис. грн на кожну родину.

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Кошти вже надійшли на розрахункові рахунки, які сім'ї постраждалих відкрили в харківських банках.

Як повідомляв УНІАН, в Харкові вранці 8 січня сталася пожежа на території заводу «Хартрон» по вул. Академіка Проскури, 1.

Пожежа виникла в п’ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує на території заводу ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем було пошкоджено 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м.

Внаслідок пожежі загинули 8 осіб. Ще 22 особи вдалося врятувати. Семеро постраждалих були госпіталізовані.