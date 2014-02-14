Кабмін перерахував сім'ям загиблих у пожежі на "Хартроні" по 100 тис. грн

18:00, 14 лютого 2014
Суспільство
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Загальна сума матеріальної допомоги становить 800 тис

Семьи погибших на Харьковской ювелирной фабрике получили по 100 тыс. грн.

Уряд перерахував матеріальну допомогу сім'ям загиблих внаслідок пожежі на Харківській ювелірній фабриці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це сьогодні повідомила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

Вона зазначила, що загальна сума матеріальної допомоги становить 800 тис. грн, тобто по 100 тис. грн на кожну родину.

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Кошти вже надійшли на розрахункові рахунки, які сім'ї постраждалих відкрили в харківських банках.

Як повідомляв УНІАН, в Харкові вранці 8 січня сталася пожежа на території заводу «Хартрон» по вул. Академіка Проскури, 1.

Пожежа виникла в п’ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує на території заводу ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем було пошкоджено 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м.

Внаслідок пожежі загинули 8 осіб. Ще 22 особи вдалося врятувати. Семеро постраждалих були госпіталізовані.

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