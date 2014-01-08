Уряд виділить по 100 тисяч гривень сім’ям загиблих у пожежі в Харкові

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул в Харкові під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території на заводу «Хартрон», де сьогодні сталася пожежа.

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Як повідомляв УНІАН, 8 січня об 11:29 до служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу по вул. Академіка Проскури, 1, на території заводу «Хартрон». Пожежа виникла в п'ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує на території заводу ТОВ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем було пошкоджено 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м. Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на інші поверхи будівлі. О 12:40 пожежу було локалізовано, о 14:10 ліквідовано. Зараз проводяться роботи з розбирання конструкцій будівлі. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються. Внаслідок пожежі загинули 8 осіб. Ще 22 особи рятувальникам вдалося врятувати.

За фактом пожежі на ювелірній фабриці відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей).