Понад 70% українців не довіряє російським ЗМІ

Недовіра до російських ЗМІ істотно зросла за останні місяці – у липні 2013 р. їм не довіряли 41%. Довіру до ЗМІ Росії у березні 2014 р. висловили лише 17,8% (у липні 2013 р. таких було 42,6%).

Такими є передані агентству УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова.

Читайте такожСлідом за головним редактором звільняється більшість працівників «Ленти.ру» Серед соціальних і політичних інститутів найбільший рівень довіри має Церква – їй довіряють 68,1% громадян (не довіряють – 21,2%).

Також більшість опитаних (62%) довіряють засобам масової інформації України (не довіряють – 33,9%). Західним ЗМІ довіряють 41,1%, не довіряють - 40,9%.

До інститутів, рівень довіри до яких є вкрай низьким, відносяться також суди (їм не довіряють 70,3%, довіряють лише 14,1%), політичні партії (не довіряють 68,4%, довіряють – 19,5%), комерційні банки (не довіряють 67,5%, довіряють 15,8%).

*** Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 березня 2014 року. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, сьогодні російський видавничий дім "КоммерсантЪ" оголосив про призупинення і можливе закриття газети "Комерсант-Україна". За даними джерел в редакції газети, мотивом закриття була незгода українських журналістів з редакційною політикою росіян.