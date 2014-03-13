Український «КоммерсантЪ» закрили через цензуру з боку росіян

Про це «Телекритиці» повідомили кілька джерел у редакції.

«Справа точно не в грошах - нам в цьому місяці навіть зарплату підняли на 10%, - розповіло одне з джерел. - Можливо, це пов'язано з російсько-українськими подіями. У росіян інша точка зору на них».

Інше джерело "Телекритики" розповіло, що вчора стався конфлікт з російськими видавцями щодо центрального матеріалу першої шпальти. Українська редакція підготувала матеріал про російсько-українські події, у якому зібрала заяви Андрія Парубія, адмірала Ігоря Тенюха, російського Міноборони, віце-адмірала Ігоря Кабаненка і незалежних експертів. Росіяни, подивившись на матеріал, наказали знімати його і замість цього ставити російський текст, що вийшов у сьогоднішньому номері на першій шпальті. Українська редакція спершу поставила російський текст, а потім вирішила цього не робити і не випускати номер узагалі.

«І сьогодні зранку ми побачили заяву Філенкова», - розповіло джерело. Фактично співробітники «Коммерсанта» дізналися про закриття газети з інтернету.

Один з колишніх співробітників «Коммерсанта» повідомив «Телекритиці», що раніше ніколи не траплялося втручання російських видавців у контент українського видання.

Головний редактор газети Валерій Калниш утримався від коментарів. «Для мене це було несподіваним», - лише сказав він.

Зв'язатися з генеральним директором українського «Коммерсанта» Андрієм Гоголєвим не вдається - у його телефоні вмикається автовідповідач.

Нагадаємо, зранку 13 березня генеральний директор російського видавничого дому «Коммерсанть» Павло Філенков повідомив про закриття газети «Коммерсантъ-Украина». Він пояснив це економічними причинами.

Газета видавалася з літа 2005 року.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 12 березня була звільнена Галина Тимченко, головний редактор Ленты.ру. На момент звільнення Тимченко «Лента.ру» була найвідвідуванішим і найцитованішим засобом масової інформації в Рунеті.

Тимченко повідомила колегам, що власник сайту, Олександр Мамут, вимагав звільнити спецкореспондента Іллю Азара, на що тоді ще головний редактор відповіла відмовою.

Крім того, Роскомнагляд виніс "Ленте.ру" попередження за те, що в інтерв'ю з одним із українських націоналістів стояла гіперпосилання на старий матеріал з лідером «Правого сектора» Дмитром Ярошем.

Після цього Тимченко була звільнена.