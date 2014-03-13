Міносвіти України обіцяє забезпечити проведення ЗНО в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр освіти і науки Сергій Квіт.

“Все що ми повинні зробити, це стосується і зарплат, і стипендій, і організації ЗНО, і видачі атестатів середньої школи, ми все зробимо. Якщо нам чинитимуть перешкоди, ми їх долатимемо. Незважаючи на те, що туди вже приїжджають емісари з Росії і кажуть, що кримчани матимуть щастя долучитися до російської системи освіти”, - сказав міністр.

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Разом з тим Квіт зазначив, що міністерство не буде співпрацювати з самопроголошеною владою Криму, а триматиме контакт з освітянськими установами півострова.