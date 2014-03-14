На Київщини грабіжники поранили двох працівників держохорони

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту Держслужби охорони при МВС України, це сталося сьогодні вночі у селі Рогозів Бориспільського району.

Читайте такожУ Києві засуджено злодія, який за півроку обікрав 18 квартир

Зокрема, як йдеться в повідомленні, о 01.38 на пульт центрального спостереження Бориспільського міськвідділу УДСО надійшов сигнал «тривога» - спрацювала сигналізація у приватному будинку, що охороняється, в селі Рогозів. Наряд спеціального взводу груп затримання ДСО негайно прибув на об’єкт на службовому автомобілі.

Міліціонери здійснили зовнішнє обстеження об’єкту, в ході якого було виявлено відкритими вхідні двері гаражного приміщення та встановлено факт перебування всередині гаража невідомих осіб.

«Після вимоги міліціонерів вийти з приміщення звідти раптово вибігло двоє чоловіків. Один з них тримав у лівій руці сокиру, а в правій - пістолет, з якого декілька разів вистрелив у бік міліціонерів охорони. Як наслідок, один з правоохоронців отримав поранення м’яких тканин лівого стегна, а інший - м’яких тканин підборіддя», - поінформували в ДСО, додавши, що згодом було встановлено, що зловмисник застосував проти міліціонерів пістолет травматичної дії.

У зв’язку із загрозою власному життю старший наряду ДСО зробив декілька пострілів із табельної зброї у бік зловмисників, однак через значну відстань (близько 40-50 метрів), швидке пересування і нічну темряву, ті змогли втекти з місця події, йдеться в повідомленні.

Наразі підозрюваних розшукують.

На місце пригоди для поранених правоохоронців було викликано швидку медичну допомогу. Міліціонерів охорони було доставлено до Бориспільської ЦРЛ, де їм надали першу медичну допомогу без госпіталізації, повідомили в прес-службі.