На Буковині затримали банду домушників

На Буковині правоохоронці 16 грудня затримали злочинне угрупування, до якого входили мешканці Львівщини, яке здійснило понад 10 крадіжок з квартир буковинців.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, троє чоловіків, уродженці та мешканці Львівської області, приїхали на Буковину саме з метою поживи. Жертвами зловмисників стали не лише чернівчани, а й жителі декількох районів області. Крадії проникали у помешкання шляхом підбору ключа. Вони підозрюються у вчиненні понад десятка таких правопорушень.

За даними УМВСУ, правоохоронці провели санкціонований обшук у квартирі, яку орендували зловмисники, а також у їхньому автомобілі. Знайшли рації, гроші у сумі понад 67 тисяч гривень та 22 ювелірні вироби.

Відомо, що двоє гастролерів вже були раніше судимі за аналогічні злочини.

Наразі грабіжники перебувають у чернівецькому СІЗО. За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Слідство триває.