Працівники Апарату ВР вирішили перерахувати свою одноденну зарплату військам
15:20, 19 березня 2014Суспільство
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Працівники Апарату Верховної Ради України вирішили перерахувати свою одноденну зарплату на потреби Збройних Сил України.
Апарат ВР пожертвував частиною своїх зарплат заради армії
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, співробітники Апарату вирішили це зробити, зважаючи на складну ситуацію, що її переживає країна.
Кошти Збройним Силам України будуть перераховані після нарахування державним службовцям Апарату парламенту заробітної плати.
Як повідомлялося раніше, за кілька днів українці зібрали для Збройних Сил майже 10 мільйонів гривень.
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