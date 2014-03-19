Працівники Апарату ВР вирішили перерахувати свою одноденну зарплату військам

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, співробітники Апарату вирішили це зробити, зважаючи на складну ситуацію, що її переживає країна.

Кошти Збройним Силам України будуть перераховані після нарахування державним службовцям Апарату парламенту заробітної плати.

Як повідомлялося раніше, за кілька днів українці зібрали для Збройних Сил майже 10 мільйонів гривень.