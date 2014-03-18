Українці пожертвували майже 10 мільйонів гривень українській армії

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міноборони України, зокрема, юридичними особами здійснено переказ близько 1,9 млн грн, з яких 119 тис. грн – на медичне, решта – на матеріально-технічне забезпечення Збройних сил.

Від фізичних осіб на рахунки Міністерства оборони надійшло 5 млн 746 тис. грн (5 млн 336 тис. грн на матеріально-технічне та 410 тис. – на медичне забезпечення).

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За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” на підтримку української армії перераховано 2 млн 235 тис. грн (усі – на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ).

Як повідомляв УНІАН, позабюджетні рахунки для надання фінансової допомоги Збройним силам України та новоствореній Національній гвардії України було відкрито минулого тижня.