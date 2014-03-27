МОН дозволило українським вузам приймати студентів з Криму без документів

Про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун.

"Для переведення студентів із Криму потрібно мати особисту справу із вузів Криму, а якщо її неможливо отримати, то принаймні заліковку", - пояснила заступник міністра на прес-конференції у четвер, 27 березня, в Києві, повідомляє ТСН.

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При цьому вона зазначила, що є випадки, коли студенти приїжджають зовсім без документів, тільки з паспортом або студентським квитком. "У такому разі університети мають право скористатися Єдиною державною електронною базою з питань освіти, перевірити, чи справді студент вчиться у кримському університеті", - сказала Совсун.

За її словами, студенти кримських вузів, які навчалися за держзамовленням, зможуть продовжити навчання на "бюджеті" та в інших вузах України.

"Є домовленість з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України щодо переведення місць державного замовлення на студентів, які перевелися з кримських вузів на відповідні місця в інші вузи України", - зазначила заступник глави Міносвіти.