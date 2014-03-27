Майже 60 тисяч студентів Криму можуть залишитися без дипломів

Документ передбачає заборону будь-якої господарської діяльності – якщо вона підлягає державному регулюванню, зокрема, ліцензуванню чи сертифікації. А це означає, що навчальні заклади Криму не матимуть права надавати освітні послуги.

У Міністерстві освіти і науки наголошують: в такий спосіб парламент фактично знищить українську освіту на півострові. «Діяльність навчальних закладів не спрямована на отримання прибутку, тому підстав для заборони видачі їм ліцензій немає. Ми наполягатимемо, аби навчальні заклади Криму повністю виключили з переліку об’єктів, які підпадатимуть під заборону видачі ліцензій і сертифікатів», – повідомила УНІАН перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун.

Доопрацювати документ пропонують і народні обранці. Відповідну поправку до законопроекту вніс нардеп Юрій Мірошниченко. «Необхідно виключити з цього документу навчальні заклади півострова, адже там за українськими стандартами вчиться наша молодь», – каже пан Мірошниченко УНІАН. За його словами, підтримавши законопроект і теперішньому вигляді Верховна Рада фактично відріже наших громадян від освітнього простору, перервавши національний і культурний зв'язок кримчан з Україною: «Якщо поправку не підтримають, у Криму не залишиться жодного українського освітнього закладу. Я мав розмову з лідером фракції «Батьківщина» Сергієм Соболєвим, який пообіцяв розглянути ініціативу».

«Із грубим порушенням норм українського і міжнародного законодавства відбувається націоналізація всього майна вищих навчальних закладів, наукових структур і передача його Російській Федерації. Влада Криму вже попередила, що усі заклади освіти будуть переведені на навчання за російськими програмами і не йде на жодні перемовини. Відбувається «рейдерське» захоплення», – додає голова парламентського комітету з питань освіти Лілія Гриневич

Нині для студентів Криму, які виявляють бажання продовжувати навчання в українських вишах, МОН готує документ, який дозволить перевести їх на материк, не чекаючи літніх канікул.