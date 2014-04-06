У Карпатах під час масового сходження на Говерлу була травмована туристка
12:31, 06 квітня 2014Суспільство
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У Карпатах під час масового сходження на Говерлу була травмована дівчина.
У Карпатах під час масового сходження на Говерлу була травмована туристка
29-річна дівчина, мешканка м. Соснівка Львівської області, під час масового сходження «Говерляна 2014» отримала травму голови та забій спини.Читайте такожНа Говерлі блискавка вбила 12-річного хлопчика
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, рятувальники надали постраждалій невідкладну медичну допомогу, доставили на туристичну базу «Заросляк» та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
До рятувальних робіт залучалися рятувальники пошуково-рятувальної частини загону технічної служби ГУ ДСНС у Львівській області в складі 5 чоловік.
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