У Волинській області мікроавтобус з’їхав у річку, загинуло троє людей

У с. Задиби Турійського району Волинської області водій мікроавтобуса “Ford-Transit”, рухаючись берегом річки Турія, не впорався з керуванням та допустив з’їзд транспортного засобу у річку.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 3 особи. На місці події працювало рятувальне відділення Управління ДСНС України у Волинській області.

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