Уряд виділив понад мільйон гривень родинам загиблих і постраждалих у Донецьку шахтарів

Відповідне рішення озвучив прем`єр –міністр Арсеній Яценюк у ході екстреного засідання уряду увечері в п`ятницю, 11 квітня.

«Я звертаюся до уряду терміново виділити кошти, - сказав Яценюк. - Ми прийняли розпорядження виділити 1 млн 150 тис грн сім`ям постраждалих та загиблих. Постраждалим - по 50 тис, а сім`ям загиблим по 100 тис грн».

Прем`єр-міністр також доручив керівництву Генпрокуратури і МВС провести термінове розслідування аварії на шахті і притягти до відповідальності винних.

Читайте такожПрокуратура відкрила провадження за фактом загибелі гірників на шахті ім. Скочинського у Донецьку «Є попередня інформація про те, що були порушення правил техніки безпеки» , - сказав прем`єр.

Раніше, перебуваючи з робочою поїздкою у Донецькій і Дніпропетровській областях, Яценюк пообіцяв, що Кабінет міністрів має намір найближчим часом вирішити питання матеріальної допомоги сім`ям шахтарів.

11 квітня близько 6:20 на шахті імені Скочинського в Донецьку стався викид газу на глибині близько 1300 м. На момент аварії в забої перебували 52 гірники. На місці аварії загинули 7 шахтарів. Вся робоча зміна була оперативно виведена з шахти.

О 9:29 в медпункт шахти звернулися 8 постраждалих, четверо з яких у важкому стані направлені в реанімаційне відділення Донецького обласного клінічного територіального медичного об`єднання, а ще четверо в стані середньої тяжкості - в обласну лікарню профзахворювань. Діагноз всіх постраждалих - отруєння рудничними газами.

Відкрито кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, яке призвело до загибелі людей).

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що аварія сталася через нехтування правилами безпеки.