Аварія на шахті у Донецьку: загинули семеро гірників

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області, за попередньою інформацією, на шахті о 6.24 сталося газодинамічне явище в 3-й східній лаві пласта Н6. Жертвами аварії стали семеро гірників. На якому горизонті вони загинули, уточнюється.

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Внаслідок аварії є постраждалі, проте їхня кількість поки невідома.

На шахті працюють підрозділи гірничорятувальної служби.