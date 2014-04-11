Аварія на шахті у Донецьку: загинули семеро гірників
10:30, 11 квітня 2014Політика
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У Донецьку на шахті ім. Скочинського сьогодні загинули семеро гірників.
У Донецьку сталася чергова аварія на шахті, семеро загинули
Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області, за попередньою інформацією, на шахті о 6.24 сталося газодинамічне явище в 3-й східній лаві пласта Н6. Жертвами аварії стали семеро гірників. На якому горизонті вони загинули, уточнюється.
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Внаслідок аварії є постраждалі, проте їхня кількість поки невідома.
На шахті працюють підрозділи гірничорятувальної служби.
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