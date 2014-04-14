Мешканці львівського прикордоння звернулись до російських жінок і матерів

Мешканці прикордонного містечка Рава-Руська у відеоролику закликали російських жінок і матерів не допустити війни. Їхнє відео створене з метою, щоб показати росіянам, що українці – не фашисти і не нацисти, і не менше від російського народу постраждали від радянсько-німецької війни, щоб донести, що війна ніколи не була виправданою, бо залишає по собі мільйони сімей, матерів, дружин і дітей без годувальників. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У відеоролику до росіян звернулись ветерани прикордонних військ і війни в Афганістані, мешканка Рава-Руської, яка пережила Другу світову війну. Люди закликали російських жінок і матерів виступити за мир, зберегти життя їхніх синам, чоловікам, батькам.

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«Рава-Руська – місто, яке за часи свого існування бачило безліч війн, в тому числі Першу та Другу світові, – наголосила мер Рава-Руської Ірина Верещук. – Це місто першим прийняло на себе удар, коли війська нацистів напали на наші терени. Кілька днів прикордонники, солдати та офіцери радянської армії вели бої за місто, сотні з них тут загинуло. На околиці Рава-Руської нацисти влаштували табір для військовополонених «Шталаг 325», у якому загинуло близько 18 тис. людей. На території міста є братські могли радянським, французьким воїнам, меморіал загиблим євреям. Рава-Руська як ніхто інший знає, що таке нацизм та фашизм».

Рава-Руська межує з Польщею і жителі не хочуть нових братських могил і меморіалів. Вони впевнені, що до них дослухаються російські матері і жінки.

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Мер Ірина Верещук сподівається, що, попри інформаційну війну на російських телеканалах, відеозвернення у соціальних мережах побачить дуже багато росіян, які змінять свою думку про Україну, змінять свою позицію щодо агресії проти українського народу і війни загалом.