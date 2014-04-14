Тарута закликає мешканців Донбасу проявити розсудливість і не допустити ескалації насилля

Голова Донецької обласної держадміністрації Сергій Тарута заявляє, що в регіоні не можна допустити ескалації насильства, і закликав жителів проявити розсудливість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в його офіційній заяві, розповсюдженій прес-службою ОДА.

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«Дорогі земляки! У нас горе. На Донбасі знову пролилася кров. Я висловлюю глибокі співчуття сім'ям тих, хто 13 квітня загинув у Слов'янську», - сказано в заяві.

Губернатор нагадав, що 13 квітня «у Донецькій області вводиться в дію режим антитерористичної операції, це рішення спрямоване на захист миру і порядку на нашій землі, які сьогодні у нас цинічно і холоднокровно відбирають озброєні, агресивні, фанатичні люди». «Ці люди готові віднімати чужі життя заради досягнення своєї мети. Для них людське життя не цінність, а засіб. Вони є терористами, і ми не дозволимо їм панувати на нашій землі. Не можна допустити ескалації насильства», - підкреслив Тарута.

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Він висловив упевненість, що «насильством неможливо вирішити жодну проблему, і всі наші розбіжності ми маємо подолати у мирному відкритому діалозі».

«Тому я закликаю вас проявляти розсудливість, не піддаватися на провокації і не порушувати громадський порядок. Настає Великий тиждень. Це час молитви, упокорювання і дива. Час чути і прощати один одного», - сказав губернатор.