Кіровоградські ветерани відмовились від георгіївських стрічок на 9 травня

Під синьо-жовтим прапором і без георгіївських стрічок збираються відсвяткувати 9 травня в Кіровограді, повідомляє спецвипуск ТСН, передає ТСН.ua.

Ветеранські організації вирішили відмовитись від символіки, яку нині носять сепаратисти. Рішення заборонити георгіївські стрічки ухвалили, щоб унеможливити провокації між активістами різних рухів і мирно провести День Перемоги.

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На марші й мітинги жителів просять узяти лише український прапор. Разом із міліцією порядок під час святкувань забезпечуватимуть представники самооборони і народного ополчення.

"Основним меседжем молодіжних організацій був той, щоб не використовували символіку, яку молодь сьогодні сприймає, як символіку загарбників. Дійшли такої спільної згоди не використовувати символіку – георгіївські стрічки. Має бути присутня лише державна символіка. І маємо спільною дружньою колоною вшанувати полеглих під час Великої Вітчизняної війни", - повідомила в.о. губернатора Кіровоградщини Віта Атаманчук.

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Нагадаємо, учасники проросійського мітингу в Донецьку під час блокування будівлі обласної прокуратури вщент розгромили ветеранський музей.