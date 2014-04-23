Кіровоградські ветерани відмовились від георгіївських стрічок на 9 травня
Урочистості відбудуться під синьо-жовтими прапорами.
Під синьо-жовтим прапором і без георгіївських стрічок збираються відсвяткувати 9 травня в Кіровограді, повідомляє спецвипуск ТСН, передає ТСН.ua.
Ветеранські організації вирішили відмовитись від символіки, яку нині носять сепаратисти. Рішення заборонити георгіївські стрічки ухвалили, щоб унеможливити провокації між активістами різних рухів і мирно провести День Перемоги.
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На марші й мітинги жителів просять узяти лише український прапор. Разом із міліцією порядок під час святкувань забезпечуватимуть представники самооборони і народного ополчення.
"Основним меседжем молодіжних організацій був той, щоб не використовували символіку, яку молодь сьогодні сприймає, як символіку загарбників. Дійшли такої спільної згоди не використовувати символіку – георгіївські стрічки. Має бути присутня лише державна символіка. І маємо спільною дружньою колоною вшанувати полеглих під час Великої Вітчизняної війни", - повідомила в.о. губернатора Кіровоградщини Віта Атаманчук.
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Нагадаємо, учасники проросійського мітингу в Донецьку під час блокування будівлі обласної прокуратури вщент розгромили ветеранський музей.