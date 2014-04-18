У Кіровограді створили "Народне ополчення" для захисту від сепаратистів
04:14, 18 квітня 2014Політика
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В Кіровограді створили об’єднання «Народне ополчення». До його складу ввійшли представники Самооборони Майдану, ветерани силових структур, а також члени козацьких, спортивних організацій.
У Кіровограді створили "Народне ополчення" для захисту від сепаратистів
Вони висловили готовність чинити опір у разі спроб відірвати свій край від України, передає Радіо Свобода.
У середу, 17 квітня, учасники мітингу на площі Героїв Майдану заявили про те, що Кіровоградську область є кому боронити від сепаратистів.
Якщо буде потрібно, захищатимуть власну землю саме в структурі «Народного ополчення» чоловіки, які не потрапили під загальну мобілізацію, проте відчувають, що мають достатньо фізичних сил на оборону.
Зараз, запевняють вони, проявів сепаратизму в області немає, але до зустрічі із «зеленими чоловічками» про всяк випадок готуються.
Раніше аналогічні структури створили активісти в Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.
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