У Кіровограді створили "Народне ополчення" для захисту від сепаратистів

Вони висловили готовність чинити опір у разі спроб відірвати свій край від України, передає Радіо Свобода.

У середу, 17 квітня, учасники мітингу на площі Героїв Майдану заявили про те, що Кіровоградську область є кому боронити від сепаратистів.

Якщо буде потрібно, захищатимуть власну землю саме в структурі «Народного ополчення» чоловіки, які не потрапили під загальну мобілізацію, проте відчувають, що мають достатньо фізичних сил на оборону.

Зараз, запевняють вони, проявів сепаратизму в області немає, але до зустрічі із «зеленими чоловічками» про всяк випадок готуються.

Раніше аналогічні структури створили активісти в Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.