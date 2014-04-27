У Полтаві розмалювали дерева і бруківку у кольори українського прапора

Мотопарад на підтримку єдності України влаштували полтавські байкери, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30, повідомляє ТСН.ua.

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Близько півтисячі мотоциклів із національною символікою проїхалися центральними вулицями міста, де в цей час молодь розмальовувала дерева в кольори українського прапора. Спершу стовбури дерев пофарбували вапном, щоб захистити їх від шкідників, а вже потім - додали жовто-блакитних кольорів. Із бруківки, яку використовували під час штурму облдержадміністрації в січні, волонтери виклали карту України. Бруківку теж пофарбували в жовто-блакитні кольори.

Нагадаємо, що раніше в Донецьку під час проукраїнського мітингу розгорнули величезний жовто-блакитний стяг.