Майже 36 тисяч українців об'єдналися в "Ланцюг єднання"

Майже 36 тисяч українців одночасно в різних містах об'єдналися в живий ланцюг під час акції "Ланцюг єднання", йдеться у сюжеті ТСН.

На вулиці люди вийшли заради миру в Україні. Рівно о 12 годині дня учасники акції взялися за руки. Зі стрічками, прапорами України та жовто-блакитними кульками скандували "Україна єдина!". О другій дня одночасно в різних куточках нашої держави заспівали гімн.

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В столиці єдналися окремо в кожному районі. Учасників сигналами вітали автомобілі.

Харківський ланцюг простягнувся майже на кілометри: із центру міста до вокзалу.

В Одесі навіть дощ та штормове попередження не завадили акції. Там люди розтягнулися між головною вулицею міста, Дерибасівською, та провулком Маяковського.

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У Львові зібралося не надто багато людей. Створити неперервний ланцюг не вдалося - бракувало рук. Організатори списують це на негоду.

Натомість, у Дніпропетровську на вулиці вийшло близько 2 тисяч містян. Люди зібралися близько адміністрації.

Фотогалерея "Мешканці Дніпропетровська утворили "Ланцюг єднання"

До акції могли долучитися всі охочі. Організувалися люди самостійно, через соціальні мережі.

Учасники кажуть, головна мета - таким чином поєднати захід та схід, а також південь і північ країни.

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"І Харків, і Донецьк, і Західна Україна - вся Україна - це єдиний, неділимий організм. Як можна розділити людину? Тобто, це як відірвати шматок серця... Навіщо? Ми одна велика сім'я" - наголошує одна з учасниць, жителька Харкова.