В результаті вибуху в Миколаєві загинуло троє осіб, п‘ятеро - госпіталізовано - МВС
16:26, 12 травня 2014Суспільство
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У результаті вибуху в житловому будинку в Миколаєві, за оперативними даними на 16.00, 3 загиблих і 5 госпіталізованих.
Кількість загиблих зросла до трьох осіб / НикВести
Про це УНІАН повідомили в Миколаївському міському управлінні міліції.
Робота на місці події продовжується.
Як повідомляв УНІАН, 12 травня о 13:05 до Миколаєва, по вул. Лазурній, 40, стався вибух, в результаті якого були зруйновані несучі конструкції з 8-го по 10-й поверхи.
За даними прес-служби ДСНС станом на 15:00 в результаті вибуху в житловому будинку в Миколаєві 2 осіб загинуло, 3 - постраждало, 10 - врятовано.
Попередньо, вибух стався через витік побутового газу.
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