В результаті вибуху в Миколаєві загинуло троє осіб, п‘ятеро - госпіталізовано - МВС

Про це УНІАН повідомили в Миколаївському міському управлінні міліції.

Робота на місці події продовжується.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня о 13:05 до Миколаєва, по вул. Лазурній, 40, стався вибух, в результаті якого були зруйновані несучі конструкції з 8-го по 10-й поверхи.

За даними прес-служби ДСНС станом на 15:00 в результаті вибуху в житловому будинку в Миколаєві 2 осіб загинуло, 3 - постраждало, 10 - врятовано.

Попередньо, вибух стався через витік побутового газу.