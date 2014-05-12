У Миколаєві вибухом знесло три поверхи багатоповерхового будинку

Про це повідомляє Преступности.НЕТ

Так, три верхніх поверху дев'ятиповерхового житлового будинку повністю зруйнованими. Вибух стався в третьому під'їзді будинку, постраждали всі найближчі квартири. Уламками завалило вхід у під'їзд.

Вибух був такої сили, що його відчули навіть мешканці будинків, розташованих за кілька кварталів від місця події.

На місце інциденту прибули губернатор Миколаївської області Микола Романчук, голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь, тимчасово виконуючий обов'язки мера Миколаєва Юрій Гранатуров, заступник начальника Миколаївського обласного управління міліції Артур Войтенко і керівник Головного управління з надзвичайних ситуацій Максим Грицаєнко.

Очевидці повідомляють, що медики винесли потерпілих з будинку, де стався вибух. Кількість жертв поки невідома.