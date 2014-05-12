«1+1 медіа» запропонувала критерії зняття з ефіру російських серіалів

Група «1+1 медіа» в межах оголошеної ініціативи розробила критерії щодо показу російського серіального контенту на телеканалах групи.

Сьогодні, 12 травня, відповідний лист з детальним описом було направлено до Комітету з питань свободи слова та інформації, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення та Генпрокурора України. Про це повідомляє прес-служба групи, передає Телекритика.

«Ми вважаємо за необхідне формалізувати свою позицію щодо низки етичних, культурних та історичних проблем, які так чи інакше висвітлюються у значній кількості російських серіалів. В першу чергу, це серіали з гострими ідеологічними розбіжностями в російській інтерпретації. Ми щиро сподіваємось, що інші українські телеканали сприймуть та розділять нашу ініціативу як таку, що сприятиме припиненню поширення російської пропагандистської політики на території України» - значиться в повідомленні групи.

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«1+1 медіа» вважає необхідним диференціювати серіали за певними ознаками, і згідно з ними визначити показ яких серіалів є неприпустимим.

Нижче наводимо детальний перелік критеріїв, відповідність яким, має, на думку «1+1 медіа», бути умовою для зняття продукту з ефіру.

Історичні:

- ідеалізація колишніх заслуг спецслужб шляхом створення ілюзії, що радянському режиму в різні періоди його існування загрожували армії шпигунів, агентів і диверсантів з числа простих громадян СРСР; виправдання репресивних заходів боротьби з ними так званою «історичною» або «державною» необхідністю - жорстокості, терору, зростання впливу органів-попередників ФСБ і ГРУ;

- відхід від демократичних толерантних підходів в аналізі подій Другої світової війни, включаючи періоди і події, що їй передували й за нею слідували, такі як колективізація, індустріалізація і масові репресії, нав'язування політично заангажованих історичних подій;

- спотворення ролі і трагедії українського народу в ході опору фашистській агресії, зменшення ступеню опору як такого, показ українського народу як колабораціоніста й посібника фашистських окупантів;

- спроби історичних ревізій і тлумачення підсумків Другої світової війни на користь існуючих радянських репресивних інститутів, включаючи НКВС під час і після Другої світової війни.

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Сучасні:

- системна героїзація російських силових структур і їх представників; представлення решти громадянських інститутів як неспроможних і корумпованих, що призводить до висновку про виправданість використання сили заради будь-якого поставленого завдання;

- наполеглива демонстрація «переваги» авторитарної системи російської державності над загальнолюдськими цінностями, що призводить до висновку про моральну перевагу «особливого російського шляху», його особливої історичної ролі і місії у встановленні світового порядку, навіть за умови значних втрат людських життів;

- пропаганда ксенофобії, нетерпимості, ідей про перевагу одних націй над іншими, мілітаризму.

Нагадаємо, 2 травня, група «1+1 медіа» звернулась до Комітету з питань свободи слова та інформації, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення та Генпрокурора України з вимогою терміново дати оцінку фактам показу та популяризації фільмів та серіалів, що вихваляють міць збройних сил Російської Федерації на українських телеканалах. Згодом група заявила, що від понеділка, 12 травня, з показу в ефірі телеканалу «2+2» будуть зняті 15 серіалів на згадану тематику. Водночас в ефірі каналу залишаться інші серіали російського виробництва, в тому числі мелодрами, детективи, комедії, тощо.

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12 травня заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудракзаявила з посиланням на результати моніторингу, що «вісім українських телеканалів активно працюють на популяризацію агресора». Зокрема, вона назвала групу компаній «Інтер» (сім серіалів на каналах НТН та «Інтер»), телеканал ICTV (чотири серіали), телеканал «Гамма» (три серіали).