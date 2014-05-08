Група 1+1 медіа зняла з показу 15 серіалів, які вихваляють збройні сили РФ

17:40, 08 травня 2014
Політика
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Група 1+1 медіа продовжує оголошену ініціативу з відмови від показу контенту, що вихваляє спецпризначенців та збройні сили  Російської Федерації.

Група 1+1 припиняє показ контенту, що вихваляє спецпризначенців та збройні сили Російської Федерації / novorab.ru

Група 1+1 медіа, продовжує  роботу із вилучення з ефіру телеканалів групи фільмів та серіалів, що вихваляють міць збройних сил та спецпризначенців Російської Федерації.

Від понеділка, 12 травня, з показу в ефірі телеканалу «2+2» будуть зняті 15 серіалів, для деяких з них кілька сезонів, а саме: «Десантура», «СОБР», «Солдаты» 3 сезони, «Спецназ» 2 сезона, «Мужская работа» 2 сезони, «Псевдоним Албанец» 3 сезони, «Группа Zeta» 2 сезони, «Кодекс чести» 4 сезони, «Оперативный псевдоним» 1 і 2 частини, «Покушение, «СМЕРШ», «Майор Ветров», «Мужской сезон», «Обратный отсчет», «Туман».

«Канал 2+2 орієнтований на чоловічу аудиторію, тому серіали про військових відповідають її смакам. Ефірна сітка каналу містила значну кількість подібних серіалів і чимало з них про російські спецсили. Проте в умовах неоголошеної війни з боку Росії, продовжувати фактичну пропаганду збройних сил РФ ми вважаємо неможливим, хоча для групи каналів – це несе серйозні фінансові втрати. Зі свого боку, ми готові запропонувати державним органам влади нашу концепцію визначення жанру таких серіалів» - прокоментував генеральний директор 1+1 медіа Олександр Ткаченко.

Водночас в ефірі каналу залишаться інші серіали російського виробництва, в тому числі мелодрами, детективи, комедії, тощо

Нагадаємо, 2 травня, група 1+1 медіа звернулась до Комітету з питань свободи слова та інформації,  Національної ради з питань телебачення та радіомовлення та  Генпрокурора України з вимогою терміново дати оцінку фактам показу та популяризації фільмів та серіалів, що вихваляють міць збройних сил Російської Федерації на українських телеканалах.

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