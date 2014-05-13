Більш як 50% українців хочуть вступу України до ЄС, за Митний союз - лише 18% громадян - опитування
Більше половини українців - за вступ України до Європейського Союзу, за Митний союз виступає утричі менше громадян.
Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова наприкінці квітня.
Так, вступ до ЄС підтримують 52,4% опитаних, а приєднання до Митного союзу – лише 18%. При цьому майже стільки ж респондентів - 20,8% - обирають третій шлях – неприєднання до жодної з цих структур.
Найбільш активними прихильниками приєднання України до ЄС є жителі заходу (87,5%) і центру (65,8%). На півдні європейську і євразійську інтеграцію підтримують майже рівні частки опитаних (29,4% і 24,3%), але найчастіше - 35% - респонденти виступають проти інтеграції до ЄС і до Митного союзу. А на сході громадяни частіше віддають перевагу вступу до Митного союзу - 38%, ніж до ЄС - 25%.
По-різному респонденти оцінюють вплив окремих країн і міждержавних утворень на ситуацію в Україні. Найбільш позитивно - 48,6% - оцінюється вплив ЄС (негативні оцінки складають 27,5%). Неоднозначними є оцінки впливу США: 39,2% опитаних вважають цей вплив позитивним, 31,8% - негативним. При цьому найбільш негативно - 73,1% - громадяни характеризують вплив Росії. Лише кожен десятий - 10,3% - схильний вважати цей вплив позитивним.Читайте такожЗа останній рік негативне ставлення українців до Путіна зросло майже вдвічі - з 40 до 76%
Якщо на заході і в центрі вплив ЄС оцінюється позитивно - 80,6% і 58,6%, то на півдні та сході переважають негативні оцінки - 41,4% і 50,1% відповідно. Аналогічною є й картина регіональних оцінок впливу США. А щодо впливу Росії в усіх регіонах переважають негативні оцінки - від 97,4% на заході до 44,2% на сході.
Неоднозначними є позиції громадян щодо вступу до НАТО. На питання «Якби наступної неділі відбувся референдум щодо вступу до НАТО, як би Ви проголосували?» 36,7% респондентів відповіли, що вони проголосували б за вступ, 41,6% – проти. Найбільш активно - 67% - підтримують вступ до НАТО на заході України. В центрі висловили готовність приєднатися до НАТО 46,9% респондентів (27,7% – проти). Більшість респондентів півдня і сходу України проти членства в Північноатлантичному альянсі – 60% і 68,4% відповідно.Читайте також48% українців оптимістично ставляться до Угоди з ЄС - опитування
*** Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 25 по 29 квітня 2014 року. Було опитано 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Проект здійснено за фінансової підтримки Уряду Канади, наданої через Департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD).