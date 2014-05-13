Більш як 50% українців хочуть вступу України до ЄС, за Митний союз - лише 18% громадян - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова наприкінці квітня.

Так, вступ до ЄС підтримують 52,4% опитаних, а приєднання до Митного союзу – лише 18%. При цьому майже стільки ж респондентів - 20,8% - обирають третій шлях – неприєднання до жодної з цих структур.

Найбільш активними прихильниками приєднання України до ЄС є жителі заходу (87,5%) і центру (65,8%). На півдні європейську і євразійську інтеграцію підтримують майже рівні частки опитаних (29,4% і 24,3%), але найчастіше - 35% - респонденти виступають проти інтеграції до ЄС і до Митного союзу. А на сході громадяни частіше віддають перевагу вступу до Митного союзу - 38%, ніж до ЄС - 25%.

По-різному респонденти оцінюють вплив окремих країн і міждержавних утворень на ситуацію в Україні. Найбільш позитивно - 48,6% - оцінюється вплив ЄС (негативні оцінки складають 27,5%). Неоднозначними є оцінки впливу США: 39,2% опитаних вважають цей вплив позитивним, 31,8% - негативним. При цьому найбільш негативно - 73,1% - громадяни характеризують вплив Росії. Лише кожен десятий - 10,3% - схильний вважати цей вплив позитивним.Читайте такожЗа останній рік негативне ставлення українців до Путіна зросло майже вдвічі - з 40 до 76%

Якщо на заході і в центрі вплив ЄС оцінюється позитивно - 80,6% і 58,6%, то на півдні та сході переважають негативні оцінки - 41,4% і 50,1% відповідно. Аналогічною є й картина регіональних оцінок впливу США. А щодо впливу Росії в усіх регіонах переважають негативні оцінки - від 97,4% на заході до 44,2% на сході.

Неоднозначними є позиції громадян щодо вступу до НАТО. На питання «Якби наступної неділі відбувся референдум щодо вступу до НАТО, як би Ви проголосували?» 36,7% респондентів відповіли, що вони проголосували б за вступ, 41,6% – проти. Найбільш активно - 67% - підтримують вступ до НАТО на заході України. В центрі висловили готовність приєднатися до НАТО 46,9% респондентів (27,7% – проти). Більшість респондентів півдня і сходу України проти членства в Північноатлантичному альянсі – 60% і 68,4% відповідно.Читайте також48% українців оптимістично ставляться до Угоди з ЄС - опитування

*** Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 25 по 29 квітня 2014 року. Було опитано 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Проект здійснено за фінансової підтримки Уряду Канади, наданої через Департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD).