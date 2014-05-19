Україна зайняла 52 місце в рейтингу найбільш "зручних" громадянств для туризму

Найбільш "зручними" громадянствами для вільних подорожей, не витрачаючи час і гроші на отримання віз, є фінське, шведське й британське.

До такого висновку дійшли експерти компанії Henley & Partners, повідомляє ТСН.ua.

Читайте такожЄвросоюз спростив отримання шенгенських віз для українців

На їхню думку, власники таких паспортів можуть відвідувати без візи 173 держави.

На другій сходинці опинилися громадянства Данії, Німеччини, Люксембургу та США з вільним доступом до 172 країн. А третє місце дісталося Бельгії, Італії та Нідерландам.

Читайте такожНайбільше довгострокових шенгенських віз українцям видають Словаччина, Угорщина та Польща

Найменше пощастило громадянам Афганістану, який опинився в списку на останньому місці: вони можуть відвідувати без візи тільки 28 країн. Друге з кінця місця дісталося Іраку - 31 країна, а третє Пакистану і Сомалі - 32 країни.

При цьому громадяни України можуть відвідувати без віз 77 держав. Наша країна опинилася на 52 місці з Кувейтом, Маршалловими островами і Ямайкою.

Раніше повідомлялося про спрощення Польщею візового режиму для туристів з України.