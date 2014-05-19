У Криму побили і затримали російського журналіста

Як розповів Рузавін, люди в камуфляжі підійшли до нього, коли він вів зйомку на центральній площі Сімферополя, і вони потрапили в кадр, повідомляє Дождь.

Люди у формі зажадали видалити записи з карти пам'яті відеокамери. Журналіст підкорився їхній вимозі. На сходах в приміщенні штабу один з них двічі вдарив кореспондента ногою і зламав акумулятор камери.

Потім його допитали в одному з кабінетів штабу, записали його паспортні дані та відпустили.