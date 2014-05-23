На Волині - траур, активісти продовжують збирати кошти на бронежилети військовим

У Володимир-Волинському, що на Волині, де в мирний час базувалася бригада 51, бійці якої загинули вчора під Волновахою, через жалобу спорожніли вулиці. Люди приносять благодійну допомогу для захисту українських солдатів.

Про це повідомив активіст Володимир-Волинського Костянтин Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

"Тут списки (за даними 51-ї бригади) загиблих та поранених на середину дня . "Плюс" в клітинах означає - "здоровий", порожня клітинка означає - не знайдено", - пише він.

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Активіст зазначає, що люди переживають за сім поранених солдатів, які знаходяться в Донецьку і п'ятьох - у Волновасі, за його словами, в цих містах їм небезпечно перебувати.

"Завтра вертоліт має доставити їх в безпечні клініки. Якщо лікарі дозволять", - повідомив він.

Зінкевич зазначив, що на виробництвах замовлені бронежилети та інше спорядження для захисту бійців.