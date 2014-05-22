На Волині оголосили дводенну жалобу за загиблими під Волновахою

Постійне місце дислокації батальйону – Володимир-Волинський. В області за загиблими оголошено дводенну жалобу, повідомляє Радіо Свобода.

Сьогодні під час поминальних заходів в урочищі «Прощаниця» на Волині учасники вшановували пам’ять не лише загиблих там бійців УПА, але й бійців Небесної Сотні та загиблих військовослужбовців.

На Волині триває збір коштів на бронежилети військовослужбовцям, який проводять активісти Нововолинська та Володимира-Волинського.

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За повідомленням Донецької облдержадміністрації, у бою під Волновахою у Донецькій області загинули 16 людей. Водночас в ОДА не уточнюють, з якого боку загиблі: силовиків чи бойовиків. Раніше виконувач обов’язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що в бою на Донеччині сьогодні вранці загинули 13 українських силовиків.