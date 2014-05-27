У центрі Маріуполя невідомі обстріляли автомобіль, поранивши в спину чоловіка
03:39, 27 травня 2014Суспільство
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У понеділок, 26 травня, на проспекті Металургів біля Жовтневого суду в центрі Маріуполя невідомі обстріляли автомобіль ВАЗ 2170.
У Маріуполі обстріляли автомобіль / 0629.com.ua
Водієві вистрілили в спину, повідомляє 0629.com.ua.
На місце виїхали медики "швидкої", які на місці надавали чоловікові допомогу, а потім доставили його до лікувального закладу.
Раніше повідомлялося про стрілянину в центрі Маріуполя біля штабу терористичної організації "ДНР".
У Маріуполі вистрілили в спину водієві автомобіля / 0629.com.ua
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