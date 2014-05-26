У Маріуполі в районі штабу "ДНР" йде перестрілка - ЗМІ

У Маріуполі в районі штабу "ДНР", який знаходиться на Грецькій, йде перестрілка, повідомляє 0629.

Автоматні черги чутні в районі вулиці Георгіївської, готелі "Спартак", а також на перетині пр. Леніна та Торговельної та Миколаївській. Як повідомляють очевидці, стрільба ведеться з великокаліберної зброї.

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Повідомляється, що зараз у старому центрі знаходиться кілька десятків осіб у чорному і масках.

У бік вулиці Грецької по проспекту Металургів пронеслися вже кілька карет "швидкої". Вулиця Торгова перекрита.