У Маріуполі в районі штабу "ДНР" йде перестрілка - ЗМІ
21:37, 26 травня 2014Політика
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Як повідомляють очевидці, стрільба ведеться з великокаліберної зброї.
У Маріуполі в районі штабу "ДНР" йде перестрілка / REUTERS
У Маріуполі в районі штабу "ДНР", який знаходиться на Грецькій, йде перестрілка, повідомляє 0629.
Автоматні черги чутні в районі вулиці Георгіївської, готелі "Спартак", а також на перетині пр. Леніна та Торговельної та Миколаївській. Як повідомляють очевидці, стрільба ведеться з великокаліберної зброї.
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Повідомляється, що зараз у старому центрі знаходиться кілька десятків осіб у чорному і масках.
У бік вулиці Грецької по проспекту Металургів пронеслися вже кілька карет "швидкої". Вулиця Торгова перекрита.
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