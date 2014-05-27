У Луганській області через небезпечну обстановку навчальний рік закінчиться раніше

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це рішення прийнято за рекомендацією департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації у зв'язку зі складною суспільно-політичною ситуацією і загрозою життю і здоров'ю дітей, а також педагогічного складу.

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«Крім того, буде внесено зміни у розклад проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах. Тепер вона пройде 29 травня, а не 16 червня як повідомлялося раніше. Завершення атестації заплановано на 13 червня. В цей же день учні отримають свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Учням 1-8-х та 10-х класів зарахують навчальні екскурсії та навчальну практику, проведення яких було заплановано на 2013-2014 навчальний рік.