Опитування: в Україні значно зросла кількість прихильників вступу в Євросоюз

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Так, якщо б референдум про те, куди вступати Україні - в Євросоюз чи Митний союз (МС) відбувся в травні цього року, то з усіх громадян України 47% проголосували б за вступ ЄС, передає ZN.UA.

Читайте такожШтефан Фюле виступив за прийняття України до складу Євросоюзу

Згідно з даними опитування, 27% респондентів висловились за вступ в МС, 12% вирішили не брати участь у голосуванні, 14% не визначилися.

Таким чином, в даний час за вступ в Євросоюз готові проголосувати на 20% більше українців, ніж за МС. До початку протестів в кінці листопада 2013 року частка громадян, яка проголосувала б за вступ до ЄС, була лише на 3% більша, ніж та, що проголосувала б за МС (39% за ЄС, 36% за МС).

В регіональному вимірі, прихильників вступу в Євросоюз значно більше, ніж прихильників вступу в МС в західних і центральних областях (82% за, проти 5%; 58% за, проти 12% відповідно). Прихильників вступу в МС значно більше, ніж прихильників вступу до ЄС в східних і південних областях (63% за, проти 12%; 37% за, проти 28% відповідно).

КМІС проводив опитування з 29 квітня по 11 травня в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім Криму. В результаті польового етапу було зібрано 2022 анкети. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.