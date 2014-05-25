Томбінський не виключає запровадження безвізового режиму для українців до кінця поточного року

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв'ю журналістам він нагадав, що зараз Європейська Комісія прийматиме рішення щодо переходу від першого до другого етапу плану із запровадження безвізового режиму з Україною.

“Наступного тижня, 2 червня, країни — члени ЄС будуть давати добро на те, щоб перейти до другої фази, а після другої фази, як це було з Молдовою, це може бути декілька місяців, і почнеться безвізовий режим”, - сказав він.

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Також Томбінський зауважив, що підписання економічної частини Угоди про асоціацію може відбутись одразу після завершення президентських виборів в Україні, і не виключив, що це може статися у червні поточного року.

Оцінюючи на прохання журналістів виборчу кампанію в Україні Томбінський послався на висновки українських експертів та спостерігачів, які сказали, що вибори були найбільш чесними за останні 20 років.

“Якщо це говорять українські спостерігачі, у яких є 20 років досвіду, то що мені сказати”, - сказав Томбінський.

Довідка УНІАН. Євросоюз на саміті в листопаді 2010 року надав Україні План дій щодо лібералізації візового режиму.

Виконання Плану дій повинно стати підставою для скасування візового режиму між Україною і ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку та громадянських прав і свобод.

13 травня 2014 року Верховна Рада ухвалила ряд законів, необхідних для завершення першої законодавчої фази Плану дій з візової лібералізації, зокрема щодо внесення змін до законодавства України у сфері державної антикорупційної політики, а також внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії дискримінації і щодо змін законодавства у сфері захисту персональних даних.

23 травня єврокомісар Сесілія Малстром запропонувала Єврокомісії перейти до другої - останньої - фази Плану дій щодо візової лібералізації, після завершення якого громадяни України зможуть їздити до країн ЄС без віз.

"Україна прямує до візової лібералізації. Я вже можу сказати на підставі нашого аналізу, що ухвалене законодавство та інші заходи є достатніми, аби стверджувати, що Україна виконала вимогу першої стадії Плану дій щодо візової лібералізації, і я пропоную своїм колегам у Єврокомісії перейти до другої фази", - заявила Малстром.

"Я вітаю і віддаю належне цим зусиллям і політичній відданості українського уряду. Але важка робота ще не завершена. Україна має продемонструвати, що всі норми ретельно втілені, зокрема це стосується дискримінації, ми очікуємо повного завершення реформи у плані захисту від дискримінації", - додала комісар ЄС.