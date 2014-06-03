На Дніпропетровщині активісти заселять у будинок Царьова біженців з Донеччини та Луганщини

Сьогодні, 3 червня, будинок екс-регіонала Олега Царьова в селі Старі Кодаки на Дніпропетровщині відвідали активісти Автомайдану та громадської організації "Гідність і воля", повідомляє кореспондент ТСН.

Активісти прийшли з чітким наміром заселити в маєтку сім'ї біженців з Донецької та Луганської областей. Вони стверджують, що дзвонили дружині Царьова - Ларисі, і вона нібито дозволила заселення. На даний момент перевірити цю інформацію не вдалося, оскільки ні сам екс-регіонал, ні його дружина на дзвінки не відповідають.Читайте такожЗМІ: Царьов утік до Криму

В будинку активістів зустріла охорона, яка не чинила опору, але дії активістів називала незаконними, адже маєтку є приватною власністю. Ніяких документів про те, яке відношення вони мають до будинку Царьова, надати не змогли. Також на місце події приїхали люди, які назвалися юристами політика, документів про те, що вони захищають інтереси Царьова, не показали. Все відбувалося мирно, без сутичок.

Автомайданівці викликали на місце правоохоронців, при яких жінка з обслуговуючого персоналу відкрила сейф в будинку. Звідти вилучили мисливську та пневматичну рушницю, а також шаблі. Зброю після огляду забрали представники міліції. Тим часом до маєтку приїхали вантажівки і почали вивозити особисті речі Царьова, як повідомляється, одними з перших почали виносити гирі та гантелі.Читайте такожНевідомі спалили будинок Царьова у Дніпропетровську (фото)

Планують заселити 6-8 сімей вже завтра. Маєток розташований на березі Дніпра, ця ділянка узбережжя раніше був закритий для відвідування. Територія навколо будинку упоряджена. Поки охороняти ділянку зголосилися активісти полку Національної захисту, щоб уникнути мародерства.

Як повідомляв УНІАН, проти депутата від ПР Царьова відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.

В. о. генпрокурора Олег Махніцький звернувся до Верховної Ради з поданням про позбавлення Царьова депутатських повноважень для притягнення до кримінальної відповідальності.

Сьогодні, 3 червня, Верховна Рада дала згоду на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності та арешт.