Для біженців з Донбасу підготували понад 30 тисяч місць для розміщення

Для біженців з "критичних" регіонів України підготовлено більше 30 тис. місць для тимчасового розміщення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема сьогодні журналістам перед засідання уряду.

Він зазначив, що лише за останній тиждень близько 15 тис. біженців залишили територію Донецької області.

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"Вчора ми проводили селекторну нараду разом із адміністраціями областей, і на цих нарадах ми включили до питань переселенців дві області, Луганську та Донецьку, де також проходить переселення громадян з цих регіонів. За нашою інформацією, воно проходить у великій кількості. Лише з Донецької області близько 15 тис. людей виїхали протягом останнього тижня", - сказав Ярема.

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За його словами, сформований банк даних місць, куди можуть переселятися люди із критичних регіонів.

"На сьогодні цих місць більше 30 тис. Вони розташовані по всій Україні, найбільше - в Черкаській області", - уточнив Ярема.