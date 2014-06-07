У Херсонській області на хабарі затримали двох високопоставлених міліціонерів

Правоохоронці Херсонщини задокументували факт отримання неправомірної вигоди начальником Управління карного розшуку обласної міліції та його заступником.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС України з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України - керівника апарату Сергія Чеботаря.

Міліціонери вимагали та отримали гроші від людини за непритягнення її до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.

За словами Чеботаря, МВС на виконання вказівки міністра з протидії корупції «продовжує очищувати свої лави від тих, хто переступив межу Закону».

Цей факт був задокументований співробітниками служби внутрішньої безпеки МВС спільно з представниками прокуратури та СБУ. Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального Кодексу України (Одержання неправомірної вигоди). Тривають слідчі дії.

Читайте такожУ Міндоходів визнали, що митники продовжують брати хабаріЗа повідомленням джерела в правоохоронних органах області, документування факту отримання високопосадовими працівниками УМВС великого хабара, відбувалося сьогодні, 7 червня, в Херсонському облуправлінні міліції. Зокрема, мова йде про суму в 25 тис дол, яка нібито призначалася в якості хабара для начальника облуправління карного розшуку та начальника відділу з розслідування вбивств цього ж управління.

Джерело інформації не назвало прізвища підозрюваних, але зазначені посади в облУМВС обіймають Сергій Деров та Сергій Курділов відповідно.