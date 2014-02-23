У Межигір'ї з води виловили документи про хабарі та інші витрати

Документи були знайдені у воді біля причалу. Частину документів намагалися спалити, а коли зрозуміли, що вони не встигають згоріти, документи просто кинули у воду, повідомляє ТСН.

Серед них багато документації, пов'язаної з фірмою "Танталіт", датованої 2006-2010 роком, в якій міститься інформація про витрати на будівництво "Межигір'я". Наприклад є один документ, в якому у графі витрат навіть значиться "хабар за тендер" у розмірі 32 тисячі 580 гривень.

Також серед документів багато "службових записок" про проведення оплати за купівлю різних предметів для будівництва та оздоблення Межигір'я. Наприклад, є службова записка про оплату 54 164,10 євро за ворота для ангару вертолітного майданчика, привезені з Німеччини. Також документи, в яких містяться дані про вартість оздоблення резиденції.

Серед видатків в бюджеті також вказані 6 тисяч гривень на утримання собак, на корм для птахів і звірів – 4500, а на якійсь інформаційні таблички – 85 280 гривень. Крім того, є документи про витрати у резиденції президента Сухолуччя. Так наприклад лише на один з об'єктів Схолуччя – "Територія акація" було витрачено понад 11 мільйонів гривень з кам'яними садами за півмільйона і меблями вартістю понад два мільйони.

Також серед документів є багато бухгалтерських проводок. Одна з них на суму 10 мільйонів гривень девелоперській компанії АВК, яка також згадується у багатьох документах, від імені благодійного фонду "Відродження України". Зазначимо, на часі оцифровано лише невелику частину документів. Інші на часі вивчають та розслідують журналісти.

Як повідомлялось раніше, починаючи з суботи, "Межигір'я" стало відкрите для всіх охочих. Цілий день потік людей їхав до резиденції, яку вже охрестили "музеєм української корупції".