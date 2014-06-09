У Римі українці протестували проти агресії Росії і збирали кошти для армії

З національною символікою та антипутінськими плакатами українці розповідали італійцям про те, що насправді відбувається в Україні, повідомляє радіо "Свобода".

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Відбувся також збір коштів для допомоги українській армії. Лише в церкві Царя Христа монастиря отців Василіян священики і парафіяни пожертвували 1020 євро. Загалом організатори зібрали 1640 євро.

Акції на підтримку України тривають в Римі вже півроку. Відбуваються вони в різній формі приблизно двічі на тиждень.