Опитування: Петро Порошенко викликає у громадян Росії недовіру і антипатію

Таку думку висловили громадяни Росії в ході опитування з приводу обрання п'ятого президента України, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє «Українська правда».

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Згідно з результатами, президентські вибори в Україні привернули увагу більшості росіян. Так, ходом виборчої кампанії цікавилися 63% жителів Росії: з них 19% стежили за нею постійно, а 44% - дізнавалися інформацію час від часу, 36% не проявили інтерес до цієї події. Та лише 1% учасників опитування повідомив, що вперше дізнався про проведення виборів президента в Україні.

Обраний президент України Петро Порошенко викликає у росіян передусім, недовіру - про це сказали 29% опитаних. П'ята частина респондентів (22%) повідомила, що абсолютно байдужа до особистості нового українського президента. Інші ж відчувають до нього антипатію (19%) і навіть засуджують (17%).

Кожен десятий респондент розчарований (11%) в ньому або налаштований скептично (10%). А 7% учасників опитування зізналися, що відчувають ненависть.

Лише деякі відчувають до Петра Порошенка довіру (2%), надію (2%), симпатію (1%).

Петро Порошенко, в першу чергу, представляє інтереси США і Євросоюзу - вважають 43% росіян. У свою чергу, 37% опитаних впевнені, що він лобіює інтереси великого бізнесу. На думку кожного п'ятого (21%), український президент близький з «націоналістами й бандерівцями».

А 17% респондентів переконані, що Петра Порошенка хвилюють власні інтереси. Частина опитаних думає, що він представляє спецслужби (12%).

Всеросійське опитування ВЦВГД було проведено 31 травня - 1 червня. Опитано 1600 чоловік в 130 населених пунктах в 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.