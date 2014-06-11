У Слов’янському районі закінчилось пальне та знеструмлені населені пункти
10:18, 11 червня 2014Суспільство
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У зоні антитерористичної операції Слов’янському районі за декілька днів значно ускладнилось життя місцевих мешканців.
фото REUTERS
Наразі без електропостачання залишаються 14 населених пунктів району, частково знеструмлений і сам Слов’янськ. Можливості усунути пошкодження немає через бойові дії, інформують у компанії «Донецькобленерго».
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Як повідомляє радіо «Свобода», у Слов’янську немає достатньо палива для машин швидкої допомоги. Бензин та дизпаливо не завозять на місцеві АЗС, а запаси вже вичерпуються. Натомість із медикаментами в місцевих лікарнях великих проблем немає, бо надходить гуманітарна допомога.
Крім того, терористи розгортають свої дії у Сніжному.
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