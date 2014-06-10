У Сніжному зростає кількість бойовиків - Донецька ОДА

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

"У Сніжному збільшується кількісний склад бойовиків, до яких належать члени ДНР, батальйону «Восток» та інших збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожТерористи створюють новий осередок у Сніжному - ТимчукЗа даними ОДА, на сьогодні вони зміцнюють барикади в межах міста, зайняли будівлі Пенсійного фонду та спортивної школи.

Керівництво міста змушене вирішувати проблеми в організації роботи співробітників на новому місці.