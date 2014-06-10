У Сніжному зростає кількість бойовиків - Донецька ОДА
19:59, 10 червня 2014Політика
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Кількість бойовиків терористичних організацій, що діють на сході України, зростає в місті Сніжне.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.
"У Сніжному збільшується кількісний склад бойовиків, до яких належать члени ДНР, батальйону «Восток» та інших збройних формувань", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожТерористи створюють новий осередок у Сніжному - ТимчукЗа даними ОДА, на сьогодні вони зміцнюють барикади в межах міста, зайняли будівлі Пенсійного фонду та спортивної школи.
Керівництво міста змушене вирішувати проблеми в організації роботи співробітників на новому місці.
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