Частина Донбасу через терористів залишилася без води

Внаслідок пошкодження водопроводу в районі активних дій збройних формувань в с. Семенівка Слов'янського району (Донецька обл.) без центрального водопостачання залишилися мешканці 14 сіл Волноваського району та частково м. Волноваха.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, аварія сталася 11 червня, пошкоджений водопровід (діаметром 1000 мм) на першому підйомі каналу "Сіверський Донець-Донбас".

"Забезпечення водою населення здійснюється з колодязів і підвозом води комунальними підприємствами. Відновлювальні роботи комунальним підприємством "Компанія " Вода Донбасу" розпочнуться після завершення активних бойових дій в районі пошкодження водопроводу", - повідомили у відомстві.

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Як повідомляє прес-служба міської ради Горлівки, у суботу місто перейде на резервне водопостачання.

«За інформацією міського підрозділу КП " Компанія "Вода Донбасу", завдяки дощовій погоді вдалося продовжити час використання води в каналі. Фахівці припускають, що вже з завтрашнього дня Горлівка перейде на резервне водопостачання", - йдеться в повідомленні.

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Для підвищення ефективності використання наявної у водосховищі води, подачу води будуть здійснювати подобово на першій і другій фільтрувальній станції.

Нагадаємо, в районі селища Семенівка минулого тижня в канал потрапив снаряд, що призвело до перебоїв з водопостачанням. Через артилерійські обстріли відновлювальні роботи доводиться час від часу припиняти.

