До посольства Росії в Києві несуть похоронні вінки для Володимира Путіна

Однак, якщо вчора акція протесту ледь не закінчилася штурмом посольства, то сьогодні вона проходить набагато спокійніше.

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Люди приходять до посольства і приносять похоронні вінки з написом "Володимиру Путіну", повідомляє "Білоруський партизан".

Від будівлі посольства відвезли перевернуті і пошкоджені автомобілі російських дипломатів.

Біля будівлі посольства чергують посилені наряди Держохорони, поруч стоїть 2 автобуси з міліціонерами. Неподалік чергують пожежники.