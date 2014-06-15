До посольства Росії в Києві несуть похоронні вінки для Володимира Путіна
18:42, 15 червня 2014Суспільство
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До будівлі посольства Росії в Україні, яка знаходиться в центрі Києва, знову почали сходитись люди.
фото REUTERS
Однак, якщо вчора акція протесту ледь не закінчилася штурмом посольства, то сьогодні вона проходить набагато спокійніше.
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Люди приходять до посольства і приносять похоронні вінки з написом "Володимиру Путіну", повідомляє "Білоруський партизан".
Від будівлі посольства відвезли перевернуті і пошкоджені автомобілі російських дипломатів.
Біля будівлі посольства чергують посилені наряди Держохорони, поруч стоїть 2 автобуси з міліціонерами. Неподалік чергують пожежники.
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