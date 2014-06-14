Під посольством Росії у Києві перевертали дипломатичні авто, в будівлі потрощені вікна

Спочатку там зібралися кримчани, які не готові миритися з окупацією своєї батьківщини.

А коли поширилася звістка про загибель українських десантників, збитих терористами під Луганськом, кияни почали збиратися тут, щоб висловити протест проти фінансування Росією тероризму та направлення в Україну їхніх бойовиків, - йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Києві мітингувальники зняли російський прапор з флагштоку біля посольства РФ

Зараз найгарячіше місце у столиці - під посольством Росії у Києві. Нині тут перебуває кілька сотень людей і щохвилини приходять нові активісти. Раніше сюди прийшла колона молодиків у балаклавах із вибуховими пакетами і почали обкидати амбасаду.

Нині в посольстві - потрощені вікна. Під посольство прийшли правоохоронці, але сутички не відбулося. Під викрики "Молодці!" вони пішли геть. Також кияни зняли прапор Росії із посольства. Присутні розібралися із машинами із дипломатичними номерами: обливали їх зеленкою, спускали шини, гуртом перевертали. Кажуть, що, таким чином, намагаються показати своє обурення.

Принесли й шини, але поки що їх не підпалювали. Йти геть активісти не збираються. Вони вимагають більш рішучих дій від української влади, а також, щоб Росія вивела свої війська із території України.