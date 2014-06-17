Адвокат "Топаза" отримав у військкоматі направлення на медкомісію

Адвокат затриманого активіста антимайдана Гната Кромского (відомого на прізвисько «Топаз») Олександр Шадрін побував у військкоматі, де залишив свої контактні дані і отримав направлення на медкомісію. За словами юриста, у військкоматі точно не сказали, мобілізують його чи ні, але він готовий служити.

Про це пише "Сегодня".

За словами Шадріна, йому не все одно, де служити і які обов'язки виконувати.

«Не хотілося б потрапити, наприклад, в батальйон «Азов», де служить Олександр Білецький, який перебував під вартою за скоєння тяжких злочинів», - говорить захисник Кромского.

Як розповів Шадрін, він - молодший лейтенант юстиції запасу, проходив військову кафедру в НЮУ їм. Ярослава мудрого з 2007 по 2009 роки.

Нагадаємо, 10 червня Олександр Шадрін отримав повістку в військкомат прямо в будівлі Апеляційного суду, де зачитували резолюційну частину рішення по апеляції Гната Кромского про пом'якшення запобіжного заходу. Зараз активіст знаходиться під вартою в Полтавському СІЗО, наступне судове засідання у його справі відбудеться 12 липня.